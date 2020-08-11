Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В Чувашии подтверждено ещё 36 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 11 августа, с начала пандемии в Чувашии подтверждено 7108 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 36.

Выздоровели 4450 человек, или 62,6% от общего числа заболевших. Из них за сутки выписан 71 человек. В настоящее время продолжают лечение 2594 пациента с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Чувашии умерли 64 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных районных больницах республики определены дни забора материала для анализа на COVID-19. Тесты будут проводить платно по вторникам и четвергам для всех желающих.

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