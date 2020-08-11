Лондон, , 11:04 — REGNUM Всего за неделю с релиза многопользовательская аркада Fall Guys: Ultimate Knockout продалась тиражом в два миллиона копий в Steam. Об этом 10 августа сообщило издание Eurogamer.

Помимо этого, Fall Guys также доступна на PlayStation 4 — там она является частью новой подборки игр для подписчиков сервиса PS Plus. Разработчики пока не сообщили, как много людей играют в неё на консоли.

Напомним, в Fall Guys игроки пытаются пройти полосу препятствий на время. Главная сложность состоит в том, что им приходится управлять неуклюжим человечком, который часто падает.

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