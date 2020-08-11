Пенза, , 11:13 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 11 августа наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 7048 человек. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 49 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели 6306 человек, за сутки — 144 пациента. С момента начала наблюдения скончался 91 пензенец. Еще об одной жертве коронавируса сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина. Врачи не смогли помочь 67-летней женщине, имевшей несколько хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи на средства мецената приобрели два аппарата ИВЛ.

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