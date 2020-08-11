Чикаго, США, , 11:06 — REGNUM Решение об ограничении доступа в центр города Чикаго после прошедших там беспорядков и погромов приняли местные власти. Об этом 11 августа сообщает Chicago Sun-Time со ссылкой на свои источники.

Как сообщил суперинтендант городской полиции Дэвид Браун, слова которого приводит издание, доступ в центр города будет ограничен с 8 вечера до 6 утра по местному времени начиная с вечера 10 августа.

Также он пообещал, что в центре Чикаго будет усилено присутствие полиции «для восстановления порядка».

Кроме этого, Браун пообещал направить для установления порядка правоохранителей также в пригороды Чикаго.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 августа стало известно, что в центре Чикаго произошли беспорядки и погромы, в ходе которых пострадали 13 полицейских.