Севастополь, , 11:01 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Севастополя, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства города-героя.

«По состоянию на утро 11 августа зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у одного человека, приехавшего на заработки, одного отдыхающего и трёх местных жителей — в двух случаях это люди контактировавшие с ранее заболевшими, еще по одному случаю источник заражения устанавливается, идут эпидрасследования», — уточнили в пресс-службе.

За период с 27 марта по 11 августа на территории Севастополя положительные тесты на коронавирус подтверждены у 391 человека, 318 выздоровели, 11 скончались. Лечение в стационарах продолжает 51 пациент. Ещё 265 находятся в инфекционной больнице под наблюдением.