Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Популярный интернет-художник BossLogic нарисовал свою версию логотипа игры Injustice 3. Об этом 11 августа сообщает портал Shazoo.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1292317637561610240

Эксперты считают, что анонс новой части Injustice состоится на мероприятии DC FanDome 22 августа 2020 года. При этом BossLogic числится в списке гостей ивента — вероятно, там он покажет публике официальную обложку игры.

Напомним, BossLogic ранее уже помогал крупным компаниям анонсировать их новые игры. Так, он в прямом эфире рисовал обложку Assassin's Creed: Valhalla по просьбе Ubisoft.

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