Псков, , 11:08 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 августа сообщили в областном оперативном штабе.

Как рассказал на своей странице в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пять новых случаев выявлены в Псковской областной клинической больнице, а также обнаружен очаг инфекции в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре.

«К настоящему времени у десяти монахов обнаружили COVID-19», — уточнил губернатор.

С учетом новых данных, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области достигло 4001 случая за всё время пандемии. Выздоровели 2850 человек. Скончались от COVID-19 за всё время 58 жителей региона, в том числе один человек — за последние 24 часа.

На данный момент в Псковской области проведено 70 001 исследование на коронавирус.

«Несмотря на отдельные сложности, в целом динамика распространения коронавируса в регионе остаётся на достаточно низком уровне, — заявил глава Псковской области. — На ближайшем заседании оперштаба будем обсуждать возможность перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений».

Наибольшее число инфицированных за всё время приходится в регионе на Псков (1251), Великие Луки (789), Псковский район (338) и Островский район (284).

Самый благополучный — Пушкиногорский район, где выявлено всего 11 случаев инфекции.