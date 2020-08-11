Салехард, , 10:57 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки произошло три летальных случаях у пациентов с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Все скончавшиеся проходили лечение в Ноябрьске. Это женщины 41 и 48 лет и мужчина 71 года.

«Пациенты были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, которые осложнили течение болезни», — прокомментировала Татьяна Бучкова.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано к 11 августа 82 смерти пациентов с COVID-19.