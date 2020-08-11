Казань, , 11:11 — REGNUM В Татарии по состоянию на 11 августа заражены коронавирусом 5930 человек, за сутки положительные тесты получили еще 28 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 4778 человек, за сутки — 28 жителей республики. Скончались с момента начала наблюдения 47 пациентов.

Из числа новых зараженных госпитализированы в стационары пять человек, 23 — лечатся на дому.

17 положительных тестов на COVID-19 получили жители Казани за последние сутки. Больше всего коронавирусную инфекцию выявили в возрастной группе от 30 до 50 лет — 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 10 августа открыли новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы имени А. Ф. Агафонова, построенный за 100 дней. Общая площадь стационара составила 17,5 тыс. кв. метров. Клиника рассчитана на 232 койки с возможностью расширения до 504 коек.

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