Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки зафиксирована еще одна смерть от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Таким образом, список жертв пандемии в регионе увеличился до 62 человек, сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе.

Что же касается новых случаев заражения, то их число сохраняется в Ленобласти на достаточно низком уровне. За последние сутки выявлено всего 29 новых случаев инфекции, днем ранее их было 28. Всего же в регионе подтверждено 6234 случая заражения.

За последние сутки увеличилось количество выздоровевших: выписаны из больниц 28 пациентов. Всего же в Ленобласти переболели коронавирусной инфекцией 4650 человек. Еще порядка 1,5 тыс. человек продолжают лечение.

Наиболее пораженными коронавирусом в регионе остаются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский районы Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти суточный уровень заражения коронавирусом вновь начал снижение