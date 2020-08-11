Москва, , 10:53 — REGNUM Иметь паспорт гражданина России в электронном виде не хотят большинство респондентов (73%). Затруднились ответить 11%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Читайте также: Названы сроки запуска проекта по внедрению электронных паспортов в России

Желание оформить электронный паспорт есть только у 16% опрошенных, в основном это молодые люди 18−24 лет (30%), мужчины (21%), жители городов-миллионников (20%) и двух столиц (26%).

Около 70% жителей РФ против перевода в электронный формат других документов. В то же время электронное водительское удостоверение не прочь оформить 23% респондентов, СНИЛС — 12%, ОМС — 10%, ИНН и страховые полисы — по 8%.

Опрос проведен 19 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, электронные паспорта граждан России будут оборудованы чипами нового поколения.

Читайте также: Электронные паспорта в России оборудуют чипами нового поколения