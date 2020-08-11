Курган, , 10:51 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки выявлено 18 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основным очагом инфекции остаётся Курган, где выявлено 12 положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии по данным штаба на 11 августа в Зауралье зарегистрирован 2541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не сообщает.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 11 августа излечились от коронавирусной инфекции 2123 человека, 10 пациентов с COVID-19 скончались.

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