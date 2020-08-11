Нью-Дели, , 10:49 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 53 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 53 601 новый случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 268 675.

Также сообщается, что за это же время в Индии 871 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 45 257.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 583 489 человек вылечились от нового заболевания, 47 746 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Венесуэлы было выявлено 995 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии.