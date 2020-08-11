Приштина, , 11:59 — REGNUM Глава косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» и бывший премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти 10 августа обратился с открытым письмом к послам иностранных государств. Письмо было написано на трех языках — албанском, английском и французском.

Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме политик заявил, что за последние два месяца эпидемиологическая ситуация в Косово резко ухудшилась, что «стало прямым результатом некомпетентности правительства (Авдуллы Хоти, преемника Курти, занявшего пост в начале июня — ИА REGNUM)».

В доказательство своих слов политик отмечает снижение интенсивности эпидемиологического расследования, огромную статистику заражаемости — свыше 50% тестируемых. При этом уже свыше тысячи представителей медицинского персонала оказались заражены (это 10% от всех выявленных случаев), а суточная смертность среди пациентов с COVID-19 за последние две недели составляет 10 человек.

По словам Курти, он не может допустить, чтобы кризис системы здравоохранения деградировал в гуманитарный кризис, а потому призывает послов и дипломатов предпринять усилия для того, чтобы поспособствовать обеспечению институтов здравоохранения Косово необходимым оборудованием и человеческим ресурсом (т.е. сотрудниками — ИА REGNUM).

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