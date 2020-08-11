Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM Ещё у 168 жителей Свердловской области зафиксировали вирус SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус выявили у жителей Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (113), Рефтинского, Тавды, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского ГО, Нижней Салды, ЗАТО Свободный, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Североуральска и Серова.

Теперь в регионе подтверждено 22 614 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности». В частности, теперь в регионе дозволяется проводить групповые занятия в фитнес-центрах.

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