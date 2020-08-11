Ижевск, , 10:43 — REGNUM В полицию Ижевска обратилась 46-летняя бухгалтер одной из компаний, сообщив о краже средств с банковской карты дистанционным способом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Звонивший предупредил, что якобы сейчас мошенники пытаются похитить деньги с банковской карты женщины. Для того, чтобы обезопасить средства, необходимо их перевести на указанные звонившим счета. Женщина послушалась и совершила перевод на три указанных «сотрудником банка» телефонных номера, при этом н горячую линию банка она звонить не стала.

Позднее, когда «сотрудник банка» перестал выходит на связь, а денег потерпевшая так и не получила, она обратилась в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 47-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию, сообщив, что у нее пропали средства в размере 10 тыс. рублей с банковской карты. Пострадавшая сообщила, что, решив заказать пиццу на дом, набрала в поисковике название пиццерии, которая осуществляла доставку. После выбора товара на предложенном сайте для оплаты необходимо было ввести данные банковской карты. После этого должно было прийти смс-сообщение о подтверждении списания средств, но этого так и не произошло. Женщина еще дважды пыталась оплатить покупку, но смс-сообщения так и не поступили на ее мобильный телефон. Она прекратила попытки сделать заказ.

Через 20 минут женщина обнаружила, что с ее банковского счета списано 10 тыс. рублей.