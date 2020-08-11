Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили 20 смертей от заболевания COVID-19, которое вызвано коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный показатель среди всех регионов России.

Как сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе, за последние сутки в России подтверждена гибель 130 пациентов от коронавирусной инфекции. Из этого числа 20 смертей пришлось на Петербург, 14 — на Москву, третье место в «антирейтинге» разделили Новосибирская и Ростовская области, по 7 летальных исходов за сутки.

За всё время пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 2176 человек. Показатель летальности COVID-19 в Петербурге (6,55%) оказался самым высоким в России.

Напомним, на 11 августа в Петербурге выявлено 33 204 случая заражения коронавирусом за всё время пандемии. Выздоровели 24 165 человек. Около семи тысяч человек продолжают лечение.

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