Приштина, , 10:42 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения самопровозглашенного Косово Фаик Хоти 10 августа опубликовал инфографику, которая демонстрирует, что по уровню смертности среди пациентов с COVID-19 Косово обогнало Германию и Португалию. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Согласно обнародованным данным, на миллион жителей в Косово приходится 184 погибших, в то время как в Германии 110 и в Португалии 174. Выше всего смертность от COVID-19 в Бельгии, где на миллион жителей приходится 851 погибший.

В регионе Западные Балканы наихудшая статистика в Северной Македонии — 253 погибших на миллион жителей, а наименее драматичная в Хорватии, где на миллион жителей приходится 39 погибших. В Албании на миллион жителей приходится 70 смертей, в Словении — 62, в Сербии — 92, в Боснии и Герцеговине — 130.

Тем не менее, в бедных странах, таких как Албания и частично признанное Косово, уровень тестирования недостаточен для выявления всех зараженных, поэтому высока вероятность того, что высокий уровень смертности в более обеспеченных Бельгии и Великобритании (свыше 600 смертей на миллион жителей) связан с большей выявляемостью. При этом стоит иметь в виду тот факт, что более обеспеченное население стран Западной Европы в среднем живет дольше, а потому выше доля населения, уязвимого перед COVID-19.

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