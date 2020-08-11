Москва, , 10:38 — REGNUM В настоящее время на территории России общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 31 млн. Об этом 11 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 10.08.2020 проведено 31 063 187 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 177 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 239 495 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории России было выявлено 4945 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.