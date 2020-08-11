Москва, , 10:37 — REGNUM За последние сутки на территории России было выявлено 4945 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 897 599.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 130 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 131.

При этом указывается, что на данный момент в стране 703 175 человек вылечились от нового заболевания, 6494 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 1043 пациента.