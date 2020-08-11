Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе. Точно такой же показатель был объявлен 10 августа за предшествующие сутки.

С учетом новых данных, нарастающим итогом в Петербурге зафиксировано 33 204 случая заражения коронавирусом за всё время пандемии. Напомним, первый случай в городе был обнаружен в начале марта.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за всё время в Петербурге 24 165 человек, в том числе 78 излечившихся пациентов были выписаны за последние сутки.

Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 897 599 случая (+4945 случаев, или +0,6% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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