Хабаровск, 11 августа 2020, 10:30 — REGNUM Власти Хабаровского края планируют открыть торговые центры и стадионы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Врио губернатора Михаил Дегтярёв отметил, что возобновление деятельности возможно при неукоснительном соблюдении всех санитарных мер.
Планируется, что уже 14 августа ТЦ и стадионы заработают.
Как сообщало ИА REGNUM, кафе и рестораны в Хабаровском крае открыли 9 августа. С 12 августа заработают музеи и детские аттракционы на открытом воздухе. В районах с низкой заболеваемостью откроются бассейны и спортивные площадки.
Ежедневно в регионе регистрируется до 100 носителей коронавируса.