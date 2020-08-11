Хабаровск, , 10:30 — REGNUM Власти Хабаровского края планируют открыть торговые центры и стадионы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Врио губернатора Михаил Дегтярёв отметил, что возобновление деятельности возможно при неукоснительном соблюдении всех санитарных мер.

Планируется, что уже 14 августа ТЦ и стадионы заработают.

Как сообщало ИА REGNUM, кафе и рестораны в Хабаровском крае открыли 9 августа. С 12 августа заработают музеи и детские аттракционы на открытом воздухе. В районах с низкой заболеваемостью откроются бассейны и спортивные площадки.

Ежедневно в регионе регистрируется до 100 носителей коронавируса.