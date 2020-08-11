Ижевск, , 10:26 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 августа выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений SARS-CoV-2 в регионе выросло до 2654 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 2180 жителей Удмуртии, таким образом более 82,14% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже справились с инфекцией. За последние сутки выписаны 25 человек. 55 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 2286 работников здравоохранения получили дополнительные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ. В частности, надбавки на общую сумму 107,7 млн рублей получили 636 врачей, 1128 работников из числа среднего медперсонала, 295 — младшего медперсонала, 227 — прочие сотрудники медучреждений.