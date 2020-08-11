Москва, , 10:26 — REGNUM Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением уменьшить размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

Николай Богданов-Бельский. Новые хозяева. 1914

На сегодняшний день у многодетных семей из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, которая умножается на число детей.

ОНФ предлагает увеличить данный показатель до 18 кв. м. Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей, считают в ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что государство полностью или частично помогает погасить ипотеку, где третий и последующий ребенок родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей, с начала 2020 года из федерального бюджета уже направили более 23 млрд рублей.

Читайте также: В России могут увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей