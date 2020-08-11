Симферополь, , 10:25 — REGNUM Три человека погибли, один получил ранение в результате автоаварии на объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки в столице Крыма городе Симферополе, ДТП произошло поздно вечером 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.

Сообщение об аварии поступило 10 августа в 23:34. По предварительной информации МВД Республики Крым, водитель автомобиля Chrysler Voyager, двигавшийся со стороны Евпаторийского шоссе, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. На месте погибли водители обоих автомобилей, а также пассажир Daewoo. Ещё один пассажир этого же автомобиля получил ранения. Полиция проводит проверку по факту аварии.

В пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций уточнили. Что пострадавший в аварии госпитализирован в ГБУЗ РК Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.