Стокгольм, , 10:23 — REGNUM Релиз ролевой игры Vamprie: The Masquearade — Bloodlines 2 перенесли на 2021 год. Об этом 11 августа сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/VtM_Bloodlines/status/1293064749157167104

Разработчики заявили, что у них не получается закончить работу над игрой в изначально запланированный срок. Новая дата релиза пока не сообщается.

Напомним, Vamprie: The Masquearade — Bloodlines — это популярная компьютерная игра, основанная на настольной ролевой системе World of Darkness. Её релиз состоялся в 2004 году.

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