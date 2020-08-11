Цхинвал, , 10:30 — REGNUM В Южной Осетии выписаны все пациенты, у кого был диагноз «COVID-19». Об этом 11 августа рассказала агентству «Рес» заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

«В инфекционном отделении нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «COVID-19», медсестра из «красной зоны» выписана накануне», — сообщила журналистам чиновница.

В республике не выявляют новых носителей коронавируса с 17 июля. Всего было выявлено 89 случаев заражения SARS-CoV-2. Всех их помещали в стационар. Случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.

Стоит отметить, что в Южной Осетии карантинные меры на границе с Россией продлены до 31 августа. Граждан республики впускают организованными группами, когда освобождаются места в карантинных зонах. Все, кто прибывает в страну, должны пробыть в изоляции две недели.

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