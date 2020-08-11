Улан-Удэ, , 10:20 — REGNUM В 2020 году среднемесячная концентрация бензапирена в атмосфере столицы Бурятии Улан-Удэ более чем в 30 раз превышает предельно допустимые показатели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, такие цифры привёл председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.

Основными виновниками загрязнения, по мнению чиновников, являются предприятия теплоэнергетики, котельные, печи частных домов, автомобили, а также лесные пожары.

«Самыми значимыми предприятиями с точки зрения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, по данным Сводного проекта предельно-допустимых выбросов г. Улан-Удэ, являются: ТЭЦ-1 (более 33%), ТЭЦ-2 (19%), Улан-Удэнский энергетический комплекс (17,5%), «Улан-Удэнский авиационный завод» (5%), «Улан-Удэстальмост» (4,4%), «ЛВРЗ» (2,1%)», — отметили в мэрии.

В связи с этим власти города намерены усилить контроль за выбросами предприятий. Как отмечается, рассматривается возможность установки системы слежения на каждой трубе компании ТГК-14, работающей в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее серьёзность проблемы с атмосферным загрязнением признало руководство республики. Как и то, что быстрых путей решения нет, поскольку все они потребуют большого финансирования.

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