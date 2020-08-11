Каракас, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки на территории Венесуэлы было выявлено 995 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 11 августа рассказала исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Было зафиксировано 995 случаев заражения (коронавирусной инфекцией)», — заявила Родригес.

При этом ранее в стране выявляли в день в среднем по 700 новых случаев заражения. Таким образом, общее число выявленных в Венесуэле заразившихся SARS-CoV-2 возросло до 26 800.

Также она сообщила, что за это же время в стране было зафиксировано шесть скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 229.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 31545, в том числе 695 — за минувшие сутки.