Хабаровск, , 10:19 — REGNUM В техникумы и колледжи Хабаровского края уже подано 9137 заявлений на поступление. Наиболее популярны инженерные и информационные направления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Самый большой конкурс отмечается по специальности «Пожарная безопасность», уже подвано заявлений более 7 человек на место.

На 2020 год выделено 8165 бюджетных мест. План приёма уже выполнили торгово-экономический техникум и краевой колледж искусств.

Как сообщало ИА REGNUM, вузы Самарской области из-за пандемии коронавируса ведут прием документов на обучение в онлайн-режиме.