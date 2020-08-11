Ставрополь, , 10:18 — REGNUM В Ставропольском крае дан старт Северо-Кавказскому молодёжному форуму «Машук». В 2020 году он проходит уже в 11-й раз. На формат его проведения в нынешнем году повлияла пандемия коронавируса — форум проходит в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе «Машука».

В молодежном форуме участвуют в 2020 году около 4000 человек. Причем мероприятие перестало быть только Северо-Кавказским. Его участникми стали представители многих субъектов России. Как и прежде, в течение первых трех смен они будут участвовать в мастер-классах, слушать лекции, решать актуальные задачи, защищать свои проекты.

Приветствие участникам форума «Машук» направил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что форум продолжает оставаться «признанным центром творческого, дружеского общения увлечённых, энергичных молодых людей из разных регионов нашей страны», несмотря на сложную эпидемическую ситуацию.

«Конечно, цифровой формат позволит значительно расширить количество участников и географию форума. Уверен, что насыщенная повестка, активное взаимодействие с организаторами мероприятия и своими сверстниками — помогут вам повысить компетентность, откроют новые возможности для самореализации и движения вперёд. Желаю вам удачи и успехов!» — приветствовал участников «Машука» президент.

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