Монтрёй, Франция, , 10:18 — REGNUM В сети появился трейлер кооперативной VR-игры Prince of Persia: The Dagger of Time. Его опубликовали 10 августа на официальном YouTube-канале компании Ubisoft.

В The Dagger of Time команде из четырёх игроков предстоит надеть шлемы виртуальной реальности и пройти несколько испытаний, разгадывая головоломки и управляя ходом времени. Сообщается, что игра будет недоступна для домашнего пользования — запустить её можно будет только в специальных центрах-партнёрах компании Ubisoft.

В России поиграть в The Dagger of Time можно будет в Москве. Игра будет доступна в парке VRPark Сити.

