Приштина, , 10:20 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 10 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 506 образцов в крае было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Ещё 114 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 10 419 случаев заражения коронавирусом. 341 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из них 14 — за последние сутки. За последние две недели смертность от COVID-19 в Косово существенно возросла — за день умирает по 10−15 человек, что является крайне тревожным знаком. 6058 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 4020 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более восьмисот косовских медиков. Пятеро из них скончались.

Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии) при сравнительно низком уровне тестирования говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

Ранее премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявил, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 10 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили свыше 180 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Косово обогнало Германию и Португалию по уровню смертности от COVID-19