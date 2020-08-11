Москва, , 10:17 — REGNUM В России образование рассматривается как часть сферы услуг, и в его отношении применяются рыночные подходы, хотя эта сфера принципиально нерыночная, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUMM, комментируя новость о том, что исполнение расходов Минпросвещения РФ в 2019 году оказалось на уровне 82%.

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«Дело в том, что одним из главных критериев эффективности стало тратить как можно меньше денег, — отметил Кагарлицкий. — На учителей, учеников и так далее. Поэтому, естественно, все чиновники заточены на то, чтобы избегать расходов. Причем не только «лишних», но и вообще каких бы то ни было. Даже самых необходимых. В то же время есть противоположная бюрократическая логика. Если есть какой-то бюджет, то его надо обязательно взять, иначе в следующий раз не дадут. Сосуществование этих двух бюрократических установок приводит к тому, что деньги выделяются, деньги забирает министерство, а потом на низовом уровне деньги не расходуются. Всех, наоборот, поощряют и хвалят за то, что они их не тратят. В итоге остаются неизрасходованные деньги».

Из-за этого, как отметил Кагарлицкий, порой начинаются всякие экстравагантные траты для того, чтобы закрыть возникшие разрывы.

«Иными словами, может оказаться, что часть потраченных денег была израсходована самым идиотским образом, — сказал эксперт. — Но главное, что та методика, которая сейчас установлена в Министерстве просвещения, в принципе порочна. Так как не учитывает ни специфику, ни задачи образовательно-просветительской деятельности. Кроме того, образование рассматривается как часть сферы услуг и используется рыночный подход к сфере, которая принципиально нерыночная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Счетная палата РФ раскритиковала Минпросвещения РФ за низкие расходы.