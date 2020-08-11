Ташкент, , 10:16 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 31 545, в том числе 695 — за минувшие сутки, сообщили 11 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане выздоровели 22 992 пациента с коронавирусом, или 73% от общего числа заразившихся. В стационарах остается 8351 человек, в том числе 1361 — в тяжелом состоянии, 387 — в крайне тяжелом. Скончались 202 пациента.

По состоянию на 23:30 (21:30 мск) 10 августа в Ташкенте выявили 18 837 случаев заражения коронавирусом, в Ташкентской области — 4496, в Самаркандской области — 1282, Андижанской области — 1103.

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