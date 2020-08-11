Токио, , 10:15 — REGNUM В условиях пандемии, когда многие отказываются от путешествий, в Японии начал развиваться онлайн-туризм, сообщает информационное агентство Jiji Press. Туристические компании предлагают онлайн-путешественникам возможность любоваться пейзажами и общаться с местными жителями.

Так, например, компания Hankyu Travel начала продажи виртуального тура по достопримечательностям префектуры Тиба. Изображения природных красот префектуры сопровождается комментариями гида.

Постепенно появляется все больше желающих приобрести этот тур. Один из участников поделился своими эмоциями от просмотра: «Это было здорово, я чувствовал, будто я действительно там нахожусь».