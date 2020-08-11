Воронеж, , 10:14 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Воронежской области, сообщили 11 августа в региональном оперативном штабе.

143 пациента за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после заражения коронавирусом. Статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего за период пандемии в положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 12 185 человек. Выздоровели 10 205 пациентов с ранее подтверждёнными положительными тестами на коронавирус, а также 2010 пациентов с заражением, выявленным благодаря компьютерной томографии. Скончались 106 человек.