Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев вновь высказался по вопросу о судьбе рощи «Дубки» в Таганроге. Как и месяцем ранее, глава региона пообещал сохранить зелёную зону вместе с другими объектами — «Группы деревьев» и «Дубы-долгожители».

"Мы точно сохраним статус культурного наследия для этих мест, что даст возможность не допустить здесь строительства и любой хозяйственной деятельности и позволит финансировать уходовые работы по содержанию территории. Мы продолжаем следить за подобными территориями, чтобы сберечь их и передать будущим поколениям», — сказал Голубев в программе «О главном».

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор в середине июля запретил вести строительство на территории таганрогской рощи «Дубки». Затем сохранить рощу пообещал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин на встрече с общественниками и научным сообществом.

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