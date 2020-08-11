Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 12 050 человек, сообщили 11 августа в городском оперативном штабе.

Цифра обследованных в понедельник оказалась значительно больше, чем днем ранее, когда в воскресный день было проведено всего около 9 тыс. тестов.

По данным оперштаба, под медицинским наблюдением в Петербурге находится находится 713 человек. Из них 150 человек размещены в обсерваторе: по данным СМИ, среди них — группа студентов и преподавателей ЛЭТИ, вернувшихся с военных сборов. В составе группы обнаружились заболевшие, остальным пришлось отправиться на карантин.

Еще 299 человек находятся на самоизоляции, 264 — контактные лица.

О прибытии из другой страны на территорию России в Петербурге за сутки сообщили 17 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 33 047 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 2156 человек. Выздоровели 24 087 человек.

Читайте также: В Петербурге и еще шести регионах СЗФО превышен средний уровень заражения

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге более половины «ковидных» коек уже свободны

Читайте развитие сюжета: В Петербурге второй день подряд находят 157 новых случаев коронавируса