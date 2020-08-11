Ханты-Мансийск, , 10:10 — REGNUM В Югре в течение трёх дней, с 11 по 13 августа, ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

11 августа прогнозируется дождь и гроза. Ветер переменных днём порывистый. Температура ночью +15,+20 ºС, по северо-западу +8,+13 ºС, днём +25,+30 ºС.

Прогноз на 12−13 августа практически аналогичный. Дождь, ветер северных направлений 5−10 м/с, днём при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью до +9, днём +15,+20 ºС.