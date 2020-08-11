Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Подъезды к трем населенным пунктам в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия Грузии начали контролировать сотрудники полиции. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба МВД страны.

Как отметили в ведомстве, в оцепленном районе с 10 августа ведется патрулирование, впускают только проживающих там жителей, а всех, кто хочет покинуть район, сначала должны две недели пробыть в изоляции. Сообщается, что население было предупреждено о введении карантина.

«Прошлой ночью правоохранители проинформировали местное население, а также посетителей указанной территории о карантинных ограничениях и, при необходимости, оказали им посильную помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в поселке Местиа и в соседних населенных пунктах Ушгули и Ленджери карантин введен с 10 августа. В районе в течение суток выявили 17 носителей коронавируса, после чего были приняты меры по профилактике распространения SARS-CoV-2. Предположительно ограничения будут действовать в районе 28 суток.

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