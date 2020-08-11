Саратов, , 10:20 — REGNUM В Саратовской области по предложению Роспотребнадзора возобновляют деятельность дошкольные учреждения. Как отметила заместитель руководителя надзорного ведомства Надежда Матвеева, детские сады фактически не закрывались, в них работали дежурные группы.

Региональные дошкольные учреждения возобновляют деятельность в полном объеме, так как наполняемость дежурных групп детьми возрастает. Матвеева также отметила, что можно открывать учреждения дополнительного образования с учетом ограничения по количеству детей. Председатель правительства Александр Стрелюхин поддержал позицию Роспотребнадзора и предложил рассмотреть возможность открытия заведений общественного питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратовская область с 11 августа переходит на второй этап снятия коронавирусных ограничений. В регионе возобновляют деятельность аквапарки и бассейны. Также со вторника разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортные учреждения.

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