Симферополь, , 10:06 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 11 августа написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины», — уточнил глава республики.

За весь период пандемии на территории Республики Крым положительные тесты на заражение коронавирусом подтвердились у 1557 человек, 1060 из них выздоровели, 17 пациентов скончались.