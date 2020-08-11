Владикавказ, , 10:04 — REGNUM В Северной Осетии скончался 4-месячный ребенок, родители которого не предприняли необходимых мер для лечения. Мать девочки отказалась от госпитализации, и сама не лечила ее, в результате чего та умерла. Данный факт установила прокуратура региона в ходе доследственной проверки, сообщили 11 августа в надзорном ведомстве.

Как оказалось, мать лечила ребенка самостоятельно в течение четырех дней, потом вызвала скорую помощь. Врачи доставили малышку в инфекционное отделение детской больницы. Ей был поставлен диагноз «дисфункция кишечника» и оказана первая помощь. Однако от госпитализации женщина отказалась.

«Установлено, что семья цыганской национальности проживала в антисанитарных условиях в поле на окраине города Владикавказа. <…> От госпитализации мать отказалась, назначенные медикаменты не приобрела, лечение не продолжила. На следующий день наступила смерть ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит установить меру и степень вины каждого участника трагедии — матери, которая беспечно отнеслась к своим родительским обязанностям, и врачам, которые не приняли меры к принудительной госпитализации.