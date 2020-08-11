Тирана, , 10:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в понедельник, 10 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 506 человек в стране было выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 37 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 6536 случаев заражения коронавирусом. 3379 человек уже излечились от COVID-19. 200 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умер один пациент.

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По официальным данным, лечение в стране проходят 2957 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1627), Дуррес (366), Шкодру (254), Влёру (108) и Фиер (120). Сильнее всего затронуты коронавирусом лица в возрасте от 55 до 64 лет — 19,7% выявленных носителей, на втором месте лица в возрасте от 25 до 34 лет — 18,5% случаев.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 112 пациентов с COVID-19, 19 из них проходят интенсивную терапию и трое подключены к аппаратам ИВЛ. Однако Марьета Дервиши из госпиталя Шефчет Ндрочи заявила, что только в их госпитале лечение проходят примерно 210 человек, что означает, что на самом деле в албанских госпиталях лежат свыше 300 пациентов с COVID-19.

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