Москва, , 10:01 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы. Главное правило — одежда должна быть комфортной и удобной для ребёнка, в ней он будет проводить по шесть и более часов в день, сообщается на сайте ведомства.

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Родителям напомнили, что неправильно подобранная школьная форма или её низкое качество могут вызывать у ребёнка заболевания кожи (дерматиты) и простудные заболевания (грипп, ОРВИ и поражение органов дыхания).

Не нужно покупать школьную форму из синтетических материалов. Стоит отдать предпочтение натуральным тканям. Для школьной одежды осень и весной лучше всего подойдёт хлопок и лён, для зимы — шерсть и кашемир.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в среднем российские семьи потратили на подготовку к 1 сентября от 5 до 15 тыс. рублей.

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