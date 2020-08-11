Анкара, , 09:59 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 11 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в соцсети Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 1193 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 241 997.

Также сообщается, что за это же время в Турции было зафиксировано 14 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 5858.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 224 970 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 5 326 035 тестов на коронавирус, 62 219 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 5,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.