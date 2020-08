Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Activision разрешила стримерам и игрокам открыть «таинственные коробки», содержимое которых намекает на скорый анонс новой игры в серии Call of Duty. Об этом 10 августа сообщила «Игромания».

https://twitter.com/charlieINTEL/status/1292853615804243968

В коробках геймеры обнаружили диапроектор 1950-х годов и несколько слайдов. На каждом из них можно было увидеть фрагмент карты, помеченный номером: некоторые изображения указывали на Лондон, другие на Париж, третьи — на Москву.

На одном из слайдов, по мнению геймеров, хорошо угадывается карта Summit из игры Call of Duty: Black Ops — на это намекают и номера со слайдов. После этого на официальной странице студии Treyarch в Twitter появилось изображение заснеженных горных вершин, которые также можно было увидеть на карте Summit.

https://twitter.com/charlieINTEL/status/1292866426848653312

Эксперты считают, что появления именной этой локации геймерам стоит ожидать в новой части Call of Duty. По слухам, игра будет называться Black Ops — Cold War.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, официальный анонс Call of Duty: Black Ops — Cold War может состояться уже 14 августа 2020 года. Об этом стало известно в ходе расследования группы игроков.

