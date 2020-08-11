Самара, , 09:57 — REGNUM Учебный год планируют начать в очном режиме в Самарской области, но с новыми подходами к организации учебного процесса. Об этом 10 августа сообщил на заседании оперативного штаба области министр образования и науки региона Виктор Акопьян, слова которого обнародовала пресс-служба областного правительства.

По словам Акопьяна, для уменьшения контактов, за каждым классом будет закреплен свой кабинет. При этом ученики и учителя смогут находиться в школе без масок и перчаток. При этом работники пищеблока должны будут носить средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что в настоящее время школы закупают средства санитарной обработки, индивидуальной защиты, а также дополнительные рециркуляторы воздуха. Совместные комиссии по приемке школ будут работать до 18 августа.

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