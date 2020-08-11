Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В школах Ростовской области первый звонок услышат 50 тыс. первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

К новому учебному году в Ростовской области будет подготовлено более 2,9 тыс. образовательных организаций, в том числе 1 тыс. 137 школ и школ-интернатов. Работать учреждения будут с соблюдением санитарных требований. В частности, на входе ученикам ежедневно будет измеряться температура, раз в неделю должна проводиться генеральная уборка.

Для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году из федерального и областного бюджетов в 2020 году донским муниципалитетам выделено свыше 3 млрд рублей. Средства направлены, в том числе, на капремонт 37 объектов образования в 20 муниципалитетах и десяти областных образовательных организаций.